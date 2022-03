Hammelburg vor 1 Stunde

Betriebsunfall

Aus sieben Meter Höhe: Mann stürzt von Scheunendach und verletzt sich schwer

Am Dienstagmorgen kam es in Hammelburg zu einem Betriebsunfall: Ein 32-Jähriger stürzte aus sieben Meter Höhe von einem Scheunendach. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.