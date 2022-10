Mit Pflastersteinen auf Auto und Passanten geworfen: Nachdem ein 37-jähriger Randalierer am Montagabend (17. Oktober 2022) in Hammelburg ausgerastet und anschließend von der Polizei festgenommen worden war, werden dem Mann nun schwere Vorwürfe gemacht. Er hatte in der Straße "Am Weihertorplatz" sowie in der Turnhouter Straße einen großen Schaden angerichtet, der zunächst auf rund 42.000 Euro geschätzt wurde. Tatsächlich soll er aber noch viel höher ausfallen.

Der Mann warf zu Beginn der Woche zunächst Pflastersteine in die Schaufenster zweier Hammelburger Geschäfte, die daraufhin zu Bruch gingen. Als er von Passanten und Anwohnern angesprochen wurde, wurden auch diese mit Pflastersteinen attackiert. Der 37-Jährige verfehlte die Passanten jedoch. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Mann die Steine von einer Baustelle in der Turnhouter Straße gestohlen und damit zunächst die Fensterscheiben einer Werkstatt sowie eines Zoogeschäfts eingeschlagen. Dabei wurden auch mehrere Motorräder beschädigt, die in der Werkstatt standen.

Autos und Passanten in Hammelburg mit Pflastersteinen beworfen

Außerdem bewarf er ein geparktes Auto, wodurch die Motorhaube beschädigt wurde. Als er auf den vorbeifahrenden Wagen eines 25-Jährigen in der Turnhouter Straße aufmerksam wurde, warf er einen Pflasterstein durch das geöffnete Beifahrerfenster und verfehlte den 30-jährigen Beifahrer nur knapp, wie die Polizeiinspektion Hammelburg mitteilte. Am Pkw entstand ein Schaden an der A-Säule und am Armaturenbrett.

Am Steuer des Wagens saß jedoch ein Polizeibeamter, der zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst war. Gemeinsam mit mehreren Passanten gelang es ihm, den Mann zu überwältigen und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festzuhalten, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt in einer gemeinsamen Mitteilung ergänzen.

Der Gesamtschaden dürfte sich nach aktuellem Stand auf eine sechsstellige Summe belaufen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungserkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 37-Jährigen, der unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung erlassen wurde.

Schwere Vorwürfe gegen randalierenden Mann erhoben

Die Beamten nahmen den Mann zunächst in Sicherheitsgewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Am Dienstag ordnete das Landratsamt Bad Kissingen dann die vorläufige Unterbringung in einem Bezirkskrankenhaus an. Der Tatverdächtige wird nach seinem Krankenhausaufenthalt dem Ermittlungsrichter zur Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt werden. Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Polizeiinspektion Hammelburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt geführt.

Mehr aktuelle Blaulicht-Fälle aus Hammelburg: Buben demolieren über 20 Autos in einer Nacht - Auffälliger Abdruck wird ihnen zum Verhängnis

Vorschaubild: © Th G/Pixabay (Symbolbild)