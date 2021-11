Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag, kurz vor 14.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Hammelburg.

Laut Polizei wollte ein Mann mit seinem Opel den Parkplatz in Richtung Kissinger Straße verlassen. Eine Kundin des Marktes war gerade dabei, ihren Einkauf in ihr abgestelltes Fahrzeug zu verstauen, als der Opel die 66-Jährige und deren Einkaufswagen anfuhr. Durch den Aufprall wurde die Geschädigte zu Boden geschleudert und blieb auf dem Parkplatz liegen. Der Einkaufswagen prallte gegen den Pkw der Frau.

Polizei lobt Ersthelfer

Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, eilte der Verletzten sofort zu Hilfe. Währenddessen setzte sich das betreffende Fahrzeug erneut in Bewegung und überrollte nun die Unterschenkel der am Boden liegenden Frau. Der Zeuge reagierte daraufhin vorbildlich, schritt beherzt ein und nahm zunächst die Fahrzeugschlüssel des Verursachers an sich.

Der verantwortliche Fahrer gab später den Beamten der PI Hammelburg gegenüber an, dass er unvermittelt gesundheitliche Probleme hatte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw der Geschädigten entstand durch den Anprall des Einkaufswagens ein Heckschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Am Opel des Verursachers entstand Schaden von ca. 1.000 Euro.

Vorschaubild: © Marcel Kusch (dpa)