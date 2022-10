Ein 37-Jähriger ist am Montagabend (17. Oktober 2022) von Einsatzkräften der Polizei in Gewahrsam genommen, nachdem er in Hammelburg in der Straße "Am Weihertorplatz" und in der Turnhouter Straße randaliert hatte. Dabei richtete er einen Gesamtschaden von rund 42.000 Euro an.

Der Mann warf zunächst Pflastersteine in die Schaufenster zweier Geschäfte, die daraufhin zu Bruch gingen. Als er von Passanten und einem Anwohner angesprochen wurde, wurden auch diese mit Pflastersteinen attackiert. Der 37-Jährige verfehlte die Passanten jedoch.

Mann dreht in Hammelburg durch: Beifahrer mit Pflasterstein attackiert

Außerdem bewarf er ein geparktes Auto, wodurch die Motorhaube beschädigt wurde. Als er auf den vorbeifahrenden Wagen eines 25-Jährigen in der Turnhouter Straße aufmerksam wurde, warf er einen Pflasterstein durch das geöffnete Beifahrerfenster und verfehlte den 30-jährigen Beifahrer nur knapp, wie die Polizeiinspektion Hammelburg mitteilt.

Am Pkw entstand ein Schaden an der A-Säule und am Armaturenbrett. Der Randalierer wurde daraufhin vom Fahrer und weiteren couragierten Passanten bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kissingen festgehalten und anschließend in Gewahrsam genommen.

Die Polizeiinspektion Hammelburg führt die weiteren Ermittlungen und bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09732/9060 zu melden.

Vorschaubild: © Mukhtar Khan/AP/dpa (Symbolfoto)