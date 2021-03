Der Polizeiinspektion Hammelburg wurde am Samstagnachmittag (27.02.21) mitgeteilt, dass am östlichen Stadtrand von Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) in der Nähe der Kissinger Straße eine Frau auf einer Wiese liegen würde.

Eine Streifenbesatzung begab sich sofort dorthin und stellte eine Person fest.

Passant findet reglose Frau in Hammelburg: 65-Jährige war stark alkoholisiert

Die 65-Jährige mit Wohnsitz in Hessen war stark alkoholisiert. Nachdem eine Verständigung mit der Frau kaum möglich war, wurde sie zunächst in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht.

Über ihr mitgeführtes Mobiltelefon gelang es schließlich, eine Angehörige ausfindig zu machen und zu verständigen, welche die Frau später auf der Wache abholen konnte.