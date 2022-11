Ein Offizier der Bundeswehr ist bei einem Lehrgang an der Infanterieschule im fränkischen Hammelburg kollabiert und dann in einem zivilen Krankenhaus gestorben.

Bei dem Zwischenfall bereits am Donnerstag in der vergangenen Woche seien zivile Rettungskräfte zur Hilfe gerufen worden, sagte ein Bundeswehrsprecher am Dienstag. Diese brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er Tags darauf verstarb.

Offizier stirbt auf Einzelkämpferlehrgang - Bundeswehr und Staatsanwalt starten Untersuchung

Was genau geschehen war, das versucht die Bundeswehr nun zu ermitteln. "Die genauen Umstände werden aktuell untersucht. Unsere Gedanken sind bei den Verbliebenen des Verstorbenen", so ein Armeesprecher gegenüber der Bild-Zeitung.

Mittlerweile hat sich auch die Staatsanwaltschaft Schweinfurt in die Ermittlungen eingeschaltet, denn der Fall wirft weiterhin Fragen auf. Der Offizier war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf einem Einzelkämpferlehrgang, vor dem üblicherweise eine gesundheitliche Untersuchung und ein Eingangstest zu bestehen sind.

Unklar ist auch, ob es sich um einen Einzelfall handelt, oder ob sich vergleichbare Vorfälle bei der Truppe häufen. Eine entsprechende Anfrage des Bayerischen Rundfunks (BR) an die Bundeswehr blieb jedoch unbeantwortet.

Laut der Bild ist die Anteilnahme nach dem Tod des Offiziers groß. "Ruhe in Frieden, mein alter Freund. Ich bin unendlich dankbar für die wunderbare Zeit, die wir zusammen hatten auf diesem Planeten", schrieb beispielsweise ein Bekannter des Verstorbenen.