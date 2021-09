Am Mittwochabend (8.09.2021) kurz nach 21 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Klosterstraße ein Pkw mutmaßlich durch einen Pfeil beschädigt wurde, wie die Polizeiinspektion Hammelburg mitteilte.

Eine Anwohnerin bemerkte am Abend zunächst ein dumpfes Schlaggeräusch. Später wurde dann festgestellt, dass ein in der Nähe des Wohnhauses abgestelltes Fahrzeug eine Eindellung an der Karosserie aufwies. Unweit davon lag ein Pfeil.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen

Die hinzugerufene Streife nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf und stellte den Pfeil sicher. Nach ersten Feststellungen wird auch für möglich gehalten, dass der Schütze ohne Absicht den Pkw traf und der Schaden nur fahrlässig herbeigeführt wurde.

Zeugen des Vorfalls oder der bislang unbekannte Schütze können sich mit der Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel. 09732-906-0 in Verbindung setzen.