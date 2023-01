Als Mädchen wurde sie sexuell missbraucht, als junge Frau zur Prostitution gezwungen: Am Landgericht Schweinfurt muss sich von Dienstagvormittag (17. Januar 2023) an ein Mann verantworten, der sich an der Tochter seiner Lebensgefährtin vergangen und sie zur Prostitution veranlasst haben soll.

Auch die Mutter des Opfers steht vor der 1. Großen Strafkammer, weil sie die Taten ihres Partners gebilligt und ihre Tochter dazu gebracht haben soll, mit dem eigenen Körper Geld zu verdienen. Für den Prozess sind insgesamt sechs Verhandlungstage anberaumt.

Stiefvater und Mutter missbrauchen Mädchen in Unterfranken

Der 54-Jährige soll sich 2015 und 2016 im Raum Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen an dem minderjährigen Mädchen vergangen haben. Zudem soll er später das inzwischen volljährige Opfer im Internet für sexuelle Dienstleistungen angeboten haben. Die Anklage lautet auf sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen, Zwangsprostitution und Zuhälterei.

Die 51 Jahre Mutter des Opfers ist wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch und Zwangsprostitution angeklagt. Die Angeklagte arbeitete den Ermittlern zufolge ebenfalls als Prostituierte.

Vorschaubild: © pixabay.com/Alexas_Fotos