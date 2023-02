Vermutlich verschaffte sich in Hammelburg am Dienstag (14. Februar 2023), in der Zeit von 18 Uhr bis 18.30 Uhr, eine Gruppe von Jugendlichen durch Aufzwicken eines Zaunfeldes in der Kissinger Straße unberechtigten Zugang zu einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen, berichtet die in Polizei Hammelburg.

Dort schlug die Gruppe an einem leerstehenden Wohnhaus mehrere Fensterscheiben ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Jetzt hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der folgenden Telefonnummer: 09732-9060 bei ihr zu melden.