Nach seinem Unterricht am Montag (25.07.2022) wurde ein 13-Jähriger in Hammelburg, im Landkreis Bad Kissingen, gegen 12:40 Uhr von einem 15-jährigen Mitschüler gewaltsam attackiert. Der ältere Junge warf ihn zu Boden, boxte ihn ins Gesicht und trat in seine Rippen - die ganze Tat wurde dabei auch noch von einer unbekannten Person gefilmt. Laut der Polizei Hammelburg fand der Angriff an den Fahrradständern des Gymnasiums statt, das die Jungen besuchen.

Jetzt sucht die Polizei Hammelburg nach der Person, die gefilmt hat und nach weiteren Zeugen der Tat. Hinweise sollen bitte an die Polizeiinspektion Hammelburg unter folgender Telefonnummer abgegeben werden: 09732-9060.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)