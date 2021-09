Ein Bewohner eines Mietshauses erhielt am Donnerstag einen Anruf, bei welchem ihm mitgeteilt wurde, dass er die Stoffe in seinem Hausmüll nicht ordnungsgemäß getrennt haben, wie die Polizeiinspektion Hammelburg mitteilte. Um eine Anzeige zu vermeiden, könne er nun eine Spende zahlen, so der bislang unbekannte Anrufer.

Der Mieter wandte sich daraufhin an die zuständige Wohnungsbaugenossenschaft, um dort Nachfrage zu halten. Von dort aus wurde der Fall sodann der Polizei mitgeteilt. Eine Nachfrage bei dem für die Müllentsorgung zuständigen Kommunalunternehmen hat ergeben, dass die Masche dort bereits bekannt ist. Die Polizei führt nun weitere Ermittlungen wegen eines versuchten Betrugsdelikts.