Bei diesem Bild bekommt das Wort Seefahrt eine neue Bedeutung. Hammelburg spiegelt sich im Hochwasser, das einen riesigen See vor der Stadt gebildet hat. Da könnte doch glatt ein Schiff kommen und anlegen. Werner Schlereth hat das Foto vom Schiff auf das Foto vom Hochwasser in Hammelburg montiert und so der Saale-Zeitung zugeschickt. Also doch keine Jachten in Hammelburg.