Drei Jugendliche sind am Mittwoch (09. Dezember 2020) Beamten bei einer Streifenfahrt in Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, aufgefallen. Die drei hielten sich am Bahnhof in der Würzburger Straße auf - allerdings ohne Maske und ohne Abstand.

Die Beamten kontrollierten die Jugendlichen und stellten fest, dass sie aus drei verschiedenen Hausständen stammten. Somit verstießen sie gegen die aktuell bestehenden Kontaktbeschränkungen, wie die Polizeiinspektion Hammelburg meldet. Alle drei erwartet jetzt eine Anzeige, heißt es.