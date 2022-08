Hammelburg vor 21 Minuten

Fahrradunfall

Betrunkener Pedelec-Fahrer hält sich an fahrendem Traktor fest - schwere Kopfverletzungen nach Sturz

Auf eine gefährliche Idee kam ein Radfahrer am Montagabend. Er hielt sich während seiner Fahrt an einem ebenfalls fahrenden Traktor fest, fiel zu Boden und musste in eine Klinik geflogen werden. Die Polizei sucht nach dem bislang unbekannten Traktorfahrer.