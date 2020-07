Gute Nachricht: Corona-Fallzahlen im Landkreis Bad Kissingen nach unten korrigiert

Das staatliche Gesundheitsamt Bad Kissingen hat die Liste der Corona-Fallzahlen für den Landkreis noch einmal genau unter die Lupe genommen. Hierbei wurden die individuellen Verläufe der

einzelnen Corona-Fälle gemäß der aktuellen Vorgaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) genauestens betrachtet. Dabei wurde deutlich, dass die Fallzahlen

für den Landkreis Bad Kissingen ein wenig nach unten korrigiert werden können, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

So liegen nach aktuellem Stand und den Vorgaben des LGL zufolge 257 Erkrankungsfälle und 18 Todesfälle von Personen vor, die an Covid-19 erkrankt waren. Zuvor registriert hatte man 270 Erkrankungsfälle und 19 Verstorbene. Wer als "Fall" in welcher Region gezählt wird, wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Diese legte das LGL nun final fest. Ausschlaggebend ist vor allem der Wohnort der betroffenen Person.

Allerdings wurden während der Corona-Akutzeit auch Personen vom Gesundheitsamt Bad Kissingen betreut, die außerhalb des Landkreises wohnen, sich aber rund um den Zeitpunkt der Ansteckung, während der Quarantäne bzw. einer stationären Behandlung im Landkreis befanden. Zwischenzeitlich sollten auch diese Personen in der lokalen Statistik erfasst werden. Daher wurden diese Personen zum Teil - je nachdem wie lang der Aufenthalt im Landkreis dauerte - zu den Fallzahlen des Landkreises gezählt.

Nachdem die Kriterien für die Statistiken nun noch einmal festgelegt wurden, gilt das Wohnortprinzip. Daher rührt auch die Korrektur der Fallzahlen her.

Über die Corona-Fallzahlen im Landkreis hat das Staatliche Gesundheitsamt Bad Kissingen seit Beginn der Pandemie Statistik geführt. Nicht zuletzt durch das Ausrufen des Katastrophenfalls für

ganz Bayern mussten die Zahlen regelmäßig, teils sogar mehrmals täglich, an die Regierung von Unterfranken und von dort an die übergeordneten Behörden, das LGL und das Bayerische

Gesundheitsministerium, gemeldet werden.

Der Landkreis Bad Kissingen gilt seit 26. Juni als "coronafrei". Seitdem gibt es keine aktuell erkrankten Personen mehr, die 7-Tage-Inzidenz ist konstant auf 0 geblieben. Das Bayerische Innenministerium hat zum 16. Juni 2020 das Ende Katastrophenfalls festgestellt. Daher ist auch die Führungsgruppe

Katastrophenschutz (FÜGK) am Landratsamt Bad Kissingen nicht mehr aktiv, jedoch behalten das Gesundheitsamt und weitere zuständige Stellen das Pandemiegeschehen weiterhin im Auge.

Sollten die Zahlen im Landkreis wieder steigen oder es weitere Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie erforderlich machen, werde dies kommuniziert werden. Um die positiven Entwicklungen weiter aufrecht halten zu können, appelliert das Landratsamt, zum Schutz für sich selbst und andere weiterhin strikt alle Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.