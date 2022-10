Die Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN) Bad Kissingen freut sich, dass mit Oskar Jungklaus und Kilian Görke zwei ihrer Engagierten vom Umweltministerium ausgezeichnet wurden. Im Großen Saal der Regierung von Unterfranken überreichte Umweltminister Thorsten Glauber die Auszeichnung Grüner Engel beziehungsweise Grüner Engel Junior an im Naturschutz Engagierte aus Unterfranken und Schwaben.

"Wir gratulieren den Beiden für diese Auszeichnung und freuen uns auch für unsere Kreisgruppe. Denn nur mit solch Engagierten, die sich vor Ort für Arten- und Klimaschutz einsetzen und die Schätze der Natur über ihre Artenkenntnis weiter vermitteln, können wir den Artenschwund aufhalten", so Vorsitzender Franz Zang in einer Pressemitteilung des BN.

Oskar Jungklaus aus Maßbach engagiert sich im Vorstand der BN-Kreisgruppe Bad Kissingen und im BN Arbeitskreis Artenschutz und ist seit Jahren als ausgewiesener Experte für Tag- und Nachtfalter an vielen Projekten und in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv. Er unterstützt das in Kitas und Schulen beliebte Aufzuchtprojekt für die Raupen des Kleinen Nachtpfauenauges, leitet Exkursionen und betreut Infostände. Mit seinem Wissen, seinem Engagement und seinen Fotos entstanden ein Schmetterlingsmemory oder ganz aktuell ein Buch über Schmetterlinge des Landkreises Bad Kissingen mit 1275 Arten. Mit seinem Fachwissen über den Schwammspinner und andere Insekten berät er Förster und Waldbesitzer bei der Anpassung an Klimaveränderungen.

Mit dem Grünen Engel Junior wurde der 15-jährige Kilian Görke aus Wartmannsroth ausgezeichnet. Seit Kindertagen ist er ein aktiver Arten- und Biotopschützer im Bund Naturschutz. Mit seinen Eltern pflegt er einen Amphibienteich, betreut die Amphibienleiteinrichtung bei Waizenbach und rettet so Molche und Kröten vor dem Straßentod. Auch beim Füttern von zwei verwaisten Jungstörchen in Hammelburg hat er 2021 mitgeholfen. Beim Müllaufräumen oder beim Kinderzeltlager packt er mit an.