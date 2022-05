Oberthulba vor 1 Stunde

Gefahrstoff-Einsatz

Großeinsatz in Oberthulba: Gefahrstoff läuft aus Lkw-Auflieger aus

Am Samstagmorgen wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf ein Firmengelände in Oberthulba gerufen. Ein Lkw-Fahrer hatte dort bemerkt, dass aus seinem Auflieger ein Gefahrstoff auslief.