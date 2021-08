Im Hochsommer an die Adventszeit denken? Die engagierten Mitglieder des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt haben genau dies im Sinn, denn Ende Oktober beginnt der Verkauf des Zonta-Adventskalenders, dessen Hauptgewinn eine Jahresmitgliedschaft im Injoy Fitnessclub ist.

Derzeit ist man in der Vorbereitung der inzwischen 6. Auflage des erfolgreichen Benefiz- Projektes Zonta-Adventskalender. So wird, wie in den Jahren zuvor auch, in den kommenden Wochen in der Schweinfurter Geschäfts- und Arbeitswelt nach Gutscheinen gefragt, aber auch private (Geld-)Spenden von Unterstützern gerne angenommen.

Als Kickoff-Veranstaltung wurde der Hauptpreis des Zonta -Adventskalenders 2020, eine Jahresmitgliedschaft im Injoy Fitnessclub, nun an den Gewinner von 2020, Olaf Patzwald, übergeben. Im vergangenen Jahr haben weit über 100 Sponsoren mit insgesamt knapp 350 Preisen diese Benefizaktion unterstützt.

Kurios: Es freuen sich gleich zwei Parteien über den Hauptpreis - Olaf Patzwald und der Kindergarten St. Josef Röthlein. Denn eigentlich hatte der Kindergarten, der den Adventskalender geschenkt bekommen hatte, den Hauptpreis gewonnen. Aber wie sollte man den Gewinn nutzen? Kurzerhand kaufte daher der Vorsitzende des Trägervereins, Olaf Patzwald, den Preis ab, so dass der Kindergarten in den Gewinn des finanziellen Gegenwertes kam und ihn nun für Anschaffungen nutzen kann. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Die Zonta-Verantwortlichen teilen in einer Presseinformation mit, dass mit dem Erlös aus dieser Benefizaktion, die unter dem Motto steht "Gewinnen und Gutes tun", wiederum ausgesuchte lokale gemeinnützige Projekte und Organisationen unterstützt werden. Der Verkaufserlös des Kalenders ging in der Vergangenheit an die psychosoziale Krebsberatungsstelle am Leopoldina Krankenhaus und die psychosoziale Beratungsstelle Soul Femme.

Zonta ist eine weltweite Organisation berufstätiger Frauen, die Frauen bestärken, indem sie für ihre Rechte eintreten und sie auch finanziell unterstützen. Zonta wurde vor 100 Jahren gegründet, der Club in Schweinfurt besteht seit mehr als 60 Jahren. Weitere Informationen finden Sie hier.