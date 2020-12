Eigentlich ist Klaus ein lieber Kerl. Gern schraubt er in seinem Zimmer oder der Garage an ausgedienten elektrischen Geräten herum. Keinen Kassetten- und Videorekorder lässt er unbegutachtet. Manches hat er wieder zum Laufen gebracht. Der junge Mann hört Musik, schaut Videos. Aber viel lieber streift er durch die Straßen seines Heimatortes, sucht Kontakt zu Gleichaltrigen. Gern tummelt er sich in Supermärkten und Schnellrestaurants, wenn ihn jemand dorthin mitnimmt.

Jedoch: Alles dies kann Klaus nicht ohne Aufsicht tun. Zu groß die Gefahr, dass etwas aus dem Ruder läuft. Denn der junge Erwachsene besitzt kein Gespür für gefährliche Situationen, weiß nicht, was fremdes Eigentum oder Privatsphäre bedeuten. Es kann sein, dass ihn auf der anderen Straßenseite ein Haufen Sperrmüll fasziniert. Dann schaltet er alles drumherum aus und rennt hinüber, um sich den Haufen zu untersuchen. Egal, ob auf der Fahrbahn ein Auto naht oder nicht.

Es kommt vor, dass sich Klaus in fremden Vorgärten bedient. Einmal hat er zum Beispiel ein Fahrrad mit nach Hause gebracht - zum Auseinanderlegen. Seine Eltern schafften es zurück. Sie wollen, weil Klaus' Schicksal ein sehr persönliches ist, anonym. Im Ort kennen sie seine Marotten; nicht jeder reagiert darauf mit Verständnis.

Der Polizei ist die Situation bekannt, bestätigt Stefan Haschke, Leiter der Bad Kissinger Inspektion auf Nachfrage. "Es ist zu mehreren Polizeieinsätzen gekommen." Weil Klaus' Verhalten leider strafrechtlich relevant ist, wurden die Vorfälle dokumentiert, Strafanzeigen an die Justiz weitergeleitet. Konkreter wird Haschke nicht.

Niedrige Frustrationsschwelle führt zu Konflikten

Die "Vorfälle" - sie haben auch mit Klaus' niedriger Frustrationsschwelle zu tun. Sehr oft tut er aus Trotz genau das Gegenteil von dem, was seine Eltern oder Betreuer von ihm wollen. Was den Umgang mit ihm sehr anstrengend macht. Und zu Konflikten führt.

Wenn Klaus solche wittert - und das geschieht ziemlich schnell - reagiert er extrem: Er nimmt Reißaus. Im Haus einschließen hilft nicht. Wer das tut, muss mit Schäden an der Einrichtung rechnen. Oder dass sich der junge Mann bei einem waghalsigen Ausbruchsversuch selbst verletzt. Nur deswegen lassen ihn seine Eltern im Zweifelsfall auch mal ziehen.

Dieses extreme Verhalten: Es ist Ausdruck von Klaus' Behinderung. Die knechtet ihn seit seiner Geburt, die schwierig verlief. Zeitweise war er ohne Sauerstoff, musste gar wiederbelebt werden. Das blieb nicht ohne Folgen. "Zuerst hieß es, er sei entwicklungsverzögert, dann entwicklungsgestört. Dann war er behindert", erinnert sich seine Mutter.

Heute spricht sie von einem "komplexen Fehlbildungssyndrom". "Er hat von jedem Handicap ein bisschen." Massive Verhaltensstörung, Impulsstörung, autistische Züge, eine geminderte Intelligenz. Klaus nimmt Mittel, um eine Schizophrenie zu unterdrücken.

Diese Mixtur aus Handicaps macht es schwer, ihn in einer festen Einrichtung für Menschen mit Behinderung unterzubringen. Einmal gelang das recht gut - auch dank genügend professioneller Betreuer. Doch die Einrichtung war weit weg. Klaus wollte heim. "Er ist ein Familienmensch, verkümmert in der Fremde, ist auch gesundheitlich zurückgegangen", sagt seine Mutter. Auch seien ihr und ihrem Mann die Besuchsfahrten dorthin zu aufwendig gewesen.

Fachkraft bevorzugt

Die zuständige Aufsichtsbehörde hat den Eltern ein persönliches Budget für Klaus zur Verfügung gestellt. So können sie selbstständig Betreuer anheuern. Fünf bis sechs haben sie für einige Stunden gewinnen können. Doch da die Betreuung sehr viel Zeit und Nerven frisst, bräuchten sie mehr. Auch, um selbst mal durchatmen zu können. Die Mutter kümmert sich rund um die Uhr um ihren Sohn; der Vater ist zumindest unter der Woche beruflich sehr eingespannt.

"Heilerziehungspfleger wären uns am allerliebsten", sagt er. Doch die würden in festen Behinderteneinrichtungen mehr verdienen. Und die Aufstiegsmöglichkeiten seien besser. So müsse die Familie oft Ungelernte engagieren. Nicht jeder sei zuverlässig, die Fluktuation groß, gesteht der Vater.

Dazu kommt, dass Klaus nicht jeden akzeptiert. Menschen, die er ablehnt, haben es extrem schwer, sein Inneres zu erreichen. Er möchte ihnen buchstäblich davonlaufen. Andererseits hatte er zuletzt eine Betreuerin so sehr ins Herz geschlossen, dass er ständig nach ihr fragt. Und sie vom Bus abholen möchte. Dass sie wegen Schwangerschaft schon länger nicht mehr zu ihm kommt, verwindet er nur schwer.

Freundin gesucht

Klaus sehnt sich nach einer Freundin. Deshalb hat er sich bei "Herzenssache", einer Würzburger Kontakt- und Partnervermittlung für Menschen mit Behinderung, angemeldet. Und eine Kandidatin im Blick. Doch die hat seine Anfrage bisher noch nicht beantwortet. Auch das beschäftigt ihn sehr.

Unter Gleichaltrigen sein - ein zentraler Punkt für Klaus' Denken und Handeln. Er möchte sein wie andere junge Leute. Und scheitert immer wieder daran, das nicht leisten zu können.

Klaus quält die Angst, wieder fortzumüssen. Und bei seinen Eltern reifte die Erkenntnis: "Wir müssen ihn heimatnah unterbringen." Also kauften sie ihm ein kleines Haus in der Ortsmitte. Dort sollte er mit seinen Betreuern leben. Das klappt nur bedingt. Weil die Betreuungszeiten viele Lücken aufweisen. Und weil Klaus nicht mit jedem zurechtkommt. Also muss seine Mutter weiter vor Ort bleiben.

Corona: Beschleuniger für alle Probleme

Die Corona-Pandemie wirkt wie ein Beschleuniger für alle Probleme. Klaus' Drang nach Freiheit und Kontakten kann noch weniger befriedigt werden. Durch die Beschränkungen finden weniger Besucher ins Haus. Untersuchungen, nach denen seine Medikamente besser auf ihn angepasst werden sollten, wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. "Corona ist wie ein Kollaps für uns", sagt seine Mutter.

Sie und ihr Mann sehen sich unter Druck. Nicht nur, weil ihnen gefühlt die Kräfte bei der Betreuung ihres Sohnes schwinden. Auch Andere scheinen zunehmend an ihnen zu zerren. Polizei, Behörden, die Nachbarn - auch ihnen gegenüber fühlen sie sich zunehmend verpflichtet. Mehr Betreuer oder eine feste Behinderten-Wohngruppe für Klaus - sie wären eine gute Lösung. Im Sinne aller Beteiligten.

Wer mit Klaus' Eltern in Kontakt treten und helfen will, wende sich bitte mit Namen und Telefonnummer an folgende E-Mail-Adresse: betreuungshilfe1@gmail.com