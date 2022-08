Geroda vor 16 Minuten

Brand

Mehrere Gebäude in Flammen, darunter Wohnhäuser - Großeinsatz läuft

Im Kreis Bad Kissingen läuft im Moment ein Großeinsatz der Rettungskräfte. Ein am Nachmittag in einer Scheune ausgebrochener Brand hatte sich zügig ausgeweitet - jetzt stehen mehrere Gebäude in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen gibt es nur leicht verletzte Menschen.