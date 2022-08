Nach dem Brand im fränkischen Geroda im Landkreis Bad Kissingen ist ein Großteil der betroffenen Häuser komplett zerstört. Auch in der Nacht zum Donnerstag (11. August 2022) sei das Feuer dreimal wieder kurz entfacht, sagte der zuständige Kreisbrandmeister Alexander Marx.

Der Brand war am Mittwoch vermutlich in einer Scheune ausgebrochen und anschließend auf mindestens fünf weitere Gebäude übergesprungen.

Nach Großbrand in Geroda: Feuerwehr beschreibt Schaden

Der Kreisbrandmeister bezeichnet das Schadensbild als "völligen Wahnsinn". Der Brand habe sich sehr schnell ausgebreitet. "Dass ein Feuer sogar über eine Straße springt, ist ungewöhnlich", so Marx. Zum Funkenflug habe vermutlich der Wind beigetragen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis Donnerstagmorgen an.

Bei dem Großbrand waren am Mittwoch und Donnerstagmorgen 200 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Anwohner wurde leicht verletzt. 23 Menschen ließen sich laut Kreisbrandmeister medizinisch untersuchen. Die Brandursache ist noch offen. Die Schadenshöhe wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Erstmeldung vom 10. August 2022: Scheunenbrand in Geroda - Großeinsatz der Feuerwehr

Großeinsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Bad Kissingen: Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag (10. August 2022) in Platz, einem Ortsteil von Geroda, im Bereich einer Scheune ein Feuer ausgebrochen.

Der Brand breitete sich rasch aus und griff in der Folge auf mehrere weitere Gebäude, unter anderem auch auf Wohnhäuser, über. Insgesamt seien sechs Gebäude betroffen und teilweise niedergebrannt, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Ein Anwohner sei leicht verletzt worden. Die Löscharbeiten dauerten daher länger an. Das teilte die Polizei Unterfranken am frühen Abend mit.

Gegen 15.10 Uhr war bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über den Scheunenbrand in der Marktstraße eingegangen. Als die ersten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Bad Brückenau und benachbarter Dienststellen am Einsatzort eintreffen, brannte die Scheune lichterloh und die Flammen hatten bereits auf benachbarte Gebäude, unter anderem auch Wohnhäuser, übergegriffen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus der Region war schnell vor Ort. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten jedoch noch bis in den frühen Abend an. Die durch Geroda führende Bundesstraße war gesperrt.

Hinweise über schwerwiegend Verletzte liegen derzeit nicht vor. Einige Anwohner und Einsatzkräfte haben jedoch Rauchgase eingeatmet und wurden daher vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, der vorsorglich ebenfalls mit einem Großaufgebot von 200 Kräften im Einsatz war.

Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Auch zur Schadenshöhe liegen aktuell noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch am Nachmittag vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen. Das Brandgebiet lasse sich aber noch nicht betreten. Erste Zeugenvernehmungen laufen laut Polizei.

red/dpa