Im Jahr 1921 vereinigten sich die Vereine Fußballklub Pfeil Arnshausen und der Rauch-Klub Arnshausen zur Sportvereinigung Arnshausen mit dem Ziel, die Jugend zu fördern. Nach den Kriegsjahren befand sich der Verein im stetigen Wiederaufbau und entwickelte sich prächtig. Ein sportliches Hoch erlebte der Verein in den 1960er Jahren mit der Meisterschaft in der B-Klasse. Der damit verbundene Aufstieg konnte aus finanziellen Gründen nicht gestemmt werden. Neben dem Bau eines neuen Sportplatzes in der Ortsmitte wurde 1965 auch das Sportheim in Eigenleistung der Mitglieder errichtet, zehn Jahre später so umgebaut, wie es heute ist.

1992 beschlossen die Mitglieder des SV Arnshausen nach vielen leidenschaftlich geführten Sitzungen und Gesprächen die Auflösung des Vereins und ermöglichten den Zusammenschluss mit dem TV Jahn 1899, dessen beider Vermögen auf den im Oktober 1991 neu gegründeten TSV Arnshausen 1899/1921 übertragen wurde. Es war der Beginn einer neuen Ära in einem lebendigen TSV Arnshausen. Die Saale-Zeitung schrieb: "Der 21. Oktober wird in die Chronik des Stadtteils Arnshausen eingehen. Denn an diesem Tag wurde Wirklichkeit, was sich viele wünschten, aber nicht mehr glauben mochte. Damit zogen die Vorstandschaften beider Vereine einen Schlussstrich unter zahlreiche Querelen und ein jahrelanges Hin und Her." Sportliches Highlight war die C-Klassen-Meisterschaft der Saison 1995/1996. Die gute Jugendarbeit unter der Regie von Harald Metz und Dieter Six machte sich bezahlt, als der Verein bis Anfang des neuen Jahrtausends zahlreiche Jugendmeisterschaften von der F- bis zur D-Jugend einfahren konnte.

Erfolgreiche Jugendarbeit

Während die Jugendarbeit mit dem TV Jahn Winkels weiter Früchte trug, spielte die Herrenmannschaft jahrelang in der Kreisklasse, ehe 2007/2008 mit dem Abstieg der "Super-Gau" eintrat. Unter der Regie von Oliver Schönwiesner wurde 2008/2009 der direkte Wiederaufstieg in die Kreisklasse gefeiert. Auch an der Kreisliga schnupperte der TSV, knapp war es vor allem mit Trainer Detlef Schäfer 2012/2013, als das Team erst in der Relegation scheiterte. Schwindende Spielerzahlen stellten auch den TSV vor Probleme, weshalb man sich gezwungen sah, zur Saison 2016/17 eine Spielgemeinschaft mit der zweiten Mannschaft des FC 06 Bad Kissingen einzugehen, um den Spielbetrieb in Arnshausen überhaupt aufrechterhalten zu können. Dank einer sehr schlagkräftigen Mannschaft folgte dem Abstieg auch der direkte Wiederaufstieg: Das 14:1 gegen den TSV Mühlfeld kann man als historisches Ereignis bezeichnen, bei dem die zahlreich nach Strahlungen mitgereisten Fans den direkten Wiederaufstieg in die A-Klasse frenetisch und ausgelassen feierten.

Seit der Saison 2019/20 bis zum heutigen Tag wurde die Spielgemeinschaft um den TSV Reiterswiesen erweitert. Im Jahr 2022 hat der TSV zwei Mannschaften im Spielbetrieb. In Zusammenschlüssen mit dem TSV Reiterswiesen und dem 1. FC 06 Bad Kissingen sind Teams in Kreisklasse und A-Klasse gemeldet. In der SG Bad Kissingen sind von U7 bis U19 alle Jugendteams vereinigt.

Festprogramm

Termin: Wochenende 1. bis 3. Juli

Bereits am Freitagabend ist einiges geboten beim Spiel der Alten Herren des FC 06 Bad Kissingen und des FC Poppenlauer, ab 21 Uhr DJ Joker mit der 90er/2000er-Party im großen Festzelt.

Samstag ab 11 Uhr U15-Turnier (FC Würzburger Kickers, SpVgg Greuther Fürth, Regionalauswahl Nordbayern) und U9-Einlagespiel sowie eine Partie zwischen dem FC Fuchsstadt (Landesliga) und dem TSV Großbardorf (Bayernliga) ab 15.30 Uhr. Ab 19 Uhr finden im Festzelt Ehrungen statt, im Anschluss spielen die Partyfranken.

Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen, das Jugendmusikkorps Bad Kissingen sorgt für Unterhaltung zwischen 11 und 13 Uhr.

Am Nachmittag weitere Begegnungen zwischen der FT Schweinfurt (Landesliga) und dem SV Aura (Kreisklasse) dem 1. FC 06 Bad Kissingen (Bezirksliga) und dem FV 04 Würzburg (Bayernliga) sowie zwischen dem FC Rottershausen (Kreisliga) und dem FC Geesdorf (Bayernliga).

Die Fritzlich bilden ab 17 Uhr den Abschluss.