Geflügelpest auf dem Vormarsch: In Bayern sind bereits knapp 30 Fälle amtlich bestätigt, darunter fünf in Hausgeflügel-Beständen, heißt es in einem Schreiben des Landratsamtes Bad Kissingen. Das Bayerische Umweltministerium habe deshalb nun eine landesweite Stallpflicht für Geflügel angeordnet. So soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermieden und eine Einschleppung in die Geflügelhaltungen verhindert werden, heißt es weiter.

Details und erforderliche Maßnahmen für den Landkreis Bad Kissingen habe das Veterinäramt in Form einer Allgemeinverfügung angeordnet. Sie sei am Montag, 8. März als Sonderamtsblatt veröffentlicht worden. Darin sind die Gebiete ausgewiesen, die aktuell von der Stallpflicht betroffen sind. Weil unter anderem die geographischen Gegebenheiten wie zum Beispiel bekannte Sammelplätze von durchziehenden Wildvögeln sowie Rast- und Ruheplätze an oder in der Nähe von Gewässern sowie die bestehende Geflügeldichte berücksichtigt werden, gilt die Stallpflicht im Landkreis nicht für alle Gemeinden.

Geflügelpest weiter auf dem Vormarsch: Stallpflicht angeordnet

Die Stallpflicht gilt als eingehalten, wenn das Geflügel in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung gehalten wird, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung besteht - zum Beispiel einer Voliere.

Das Veterinäramt appelliert an alle Geflügelhalter, diese sogenannten Biosicherheitsmaßnahmen konsequent einzuhalten und wachsam zu sein. Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen ist in Deutschland bislang nicht bekannt. Enger Kontakt zu krankem oder verendetem Geflügel sollte dennoch vermieden werden.

Zudem sollten tot aufgefundene Wildvögel nicht berührt werden. Wenn mehrere Vögel an einem Fundort verendet sind, bittet das Veterinäramt dringend darum, informiert zu werden, und zwar unter Tel.: 0971/801-7029 oder per E-Mail unter lmue-vet@kg.de. Aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sowie ein Merkblatt für Geflügelhalter und eine bayernweite Karte, die die betroffenen Gebiete zeigt, findet man hier.