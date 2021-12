Anlässlich des 95. Geburtstags von Bäckermeister Rudolf Drews schenkte der Jubilar anstatt selbst beschenkt zu werden. Die fünf Kinder des Jubilars (geboren am 20. November 1926) richteten eine Familienfeier aus, mit der Bitte, für die Tageseinrichtung des Roten Kreuzes zu spenden.

Die zahlreichen Gäste kamen der Bitte nach, und so konnte Tochter Karola Drews nach einer sehr stimmungsvollen Nikolausfeier in der Tageseinrichtung des Roten Kreuzes in Bad Kissingen einen Scheck von 1200 Euro übergeben. Dort wird der Vater seit Jahren betreut, und die Spende ist ein Ausdruck der Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von der Spende sollen unter anderem neue Ruhe-Sessel für die Tagesgäste angeschafft werden.