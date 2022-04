Mit insgesamt 130.000 Euro ist der Deutsche Kita-Preis dotiert. Seit einigen Tagen können sich Kitas und lokale Bündnisse aus dem Wahlkreis um den Preis, der vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) vergeben wird, bewerben.

Frühkindliche Bildung ist eine Gemeinschaftsaufgabe - davon ist Sabine Dittmar überzeugt.

"In vielen Kitas und bei vielen lokalen Bündnissen wird gerade in diesem Bereich tolle Arbeit geleistet", lobt die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar in einer Pressemitteilung das Engagement der Akteure vor Ort. "Sie unterstützen Kinder und helfen ihnen, die Welt zu erforschen und dabei zu lernen." Eine immer größere Bedeutung kommt dabei niederschwelligen Angeboten zu, die sich an den Lebenswelten von Familien orientieren.

Mit dem Haßfurter Mehrgenerationenhaus gab es im Jahr 2021 einen Kandidaten aus der Region, der es in die Endrunde geschafft hatte. "Auch im ländlichen Bereich gibt es viele Initiativen und Ideen mit Vorbildcharakter", sagt Sabine Dittmar. "Ich fände es toll, wenn sich viele Einrichtungen aus dem Wahlkreis bewerben würden."

Preisverdächtig sind Einrichtungen und Initiativen, die Kinder konsequent in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen Arbeit stellen und bei denen Kinder, Eltern und Fachkräfte aktiv mitwirken können. Entscheidend ist zudem, wie die Teams weitere Institutionen vor Ort einbinden sowie die eigene Arbeit reflektieren und weiterentwickeln.

Der Deutsche Kita-Preis ist mit insgesamt 130 000 Euro dotiert. Die Auszeichnung wird in den Kategorien "Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" verliehen. Die Erstplatzierten dürfen sich über jeweils 25 000 Euro freuen. Zudem warten auf vier Zweitplatzierte in beiden Kategorien je 10 000 Euro. Wer eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen darf, entscheidet sich nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren im Frühjahr 2023.

Ab sofort kann man sich für den Wettbewerb anmelden. Kitas und lokale Bündnisse registrieren sich einfach unter www.deutscher-kita-preis.de/bewerbung und dürfen direkt loslegen, die Bewerbungsfragen zu beantworten und ihr Motivationsschreiben zu erstellen. Der aktuelle Arbeitsstand lässt sich jederzeit speichern und später ergänzen. Die fertigen Bewerbungen können die Teilnehmenden in der offiziellen Bewerbungsphase vom 16. Mai bis 15. Juli absenden.

Zudem kann jeder Kitas und lokale Bündnisse zum Mitmachen ermutigen und sie unter für den Deutschen Kita-Preis 2023 vorschlagen.