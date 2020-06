Freie Fahrt durch Nüdlingen

Alle die regelmäßig durch Nüdlingen fahren, können erleichtert aufatmen: Die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Nüdlingen ist wieder aufgehoben. Viele Autofahrer, die nach Bad Neustadt, Münnerstadt oder Schweinfurt fahren, nutzen die Durchfahrt durch Nüdlingen und mussten in der vergangenen Woche Umwege einplanen.

"Es läuft alles wieder normal", sagt Harald Hofmann, 1. Bürgermeister von Nüdlingen. "Alle Hinweisschilder und Sperrschilder sind abgebaut." Auch die Bushaltestelle Riedweg wird wieder wie üblich angefahren. Weil es Bussen nicht möglich war, die Haltestelle Kissinger Straße/Riedweg für die Dauer der Bauarbeiten anzufahren, befand sich die Haltestelle am Beginn des Mühlwegs.

Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits am Montag, 25. Mai beginnen und etwas mehr als zwei Wochen dauern. Los ging die Straßensperrung dann erst Mitte Juni. Sie dauerte zum Glück der Autofahrer kürzer als ursprünglich geplant. Grund für den verzögerten Beginn der Bauarbeiten waren Lieferschwierigkeiten.

Bürgermeister Harald Hofmann rechnet mit 1,5 Millionen Euro Gesamtkosten für das voraussichtlich bis Ende des Jahres dauernde Projekt.Weil ab 1. Juli die Mehrwertsteuer gesenkt wird, ist Hofmann nicht traurig über die Verzögerungen im Bauablauf. "Ich habe die Hoffnung, dass es weniger kostet als geplant", sagt er. Drei Prozent machten bei 1,5 Millionen Euro einiges aus.

Die Straße war gesperrt, weil Arbeiter Rohre unter der Straße verlegten. Mitarbeiter der Baufirma Josef Hell schlossen an den bestehenden Hauptkanal, der zur Kläranlage führt, einen Schmutzwasserkanal an. Außerdem wurden Leerrohre verlegt, sagten Arbeiter der Firma Josef Hell, die nicht namentlich genannt werden wollen.In den nächsten Tagen wollen die Bauarbeiter die Erde ausheben, damit das Regenüberlaufbecken entsteht. Die Arbeiter bauen das Regenüberlaufbecken im Hof des Grundstückes Riedweg 2 unterirdisch. Die Gemeinde hatte das Grundstück 2019 erworben. Auch ein Zulauf von der Neubaustraße solle entstehen, sagt Hofmann.

Das Regenüberlaufbecken ist dann wichtig, wenn es stark regnet. Es soll das Wasser daran hindern, zu schnell abzufließen. Dadurch wird das Kanalnetz und die Kläranlage entlastet. Das Regenüberlaufbecken verhindert zudem, dass Fäkalien bei Starkregen in das umliegende Gewässer kommen.

Man könne es sich wie einen viereckigen Kasten vorstellen mit einem Eingang und zwei Ausgängen, sagt Hofmann. Der Einlaufkanal besitze einen größeren Durchmesser als der Ablaufkanal. Dadurch staut sich das Wasser. Hofmann beschreibt die Funktionsweise des Beckens so: Wenn das Wasser steige, falle "das, was man nicht sehen will" über eine Wand und werde dadurch separiert. Eine Blechklappe gehe auf und sauberes Regenwasser könne ablaufen.

Diesen zweiten Regenwasserkanal, der vom Regenüberlaufbecken wegführt, müssen die Arbeiter noch bauen. Dies habe sich nicht zeitgleich mit der ersten Straßensperrung erledigen lassen, sagten Mitarbeiter der Firma Josef Hell. Deshalb muss die Straße noch einmal gesperrt werden. Diese Arbeiten sind von September 2020 bis Anfang November diesen Jahres geplant.