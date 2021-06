Am Sonntagvormittag (06. Juni 2021) war eine Autofahrerin bei Oberthulba im Kreis Bad Kissingen auf der Staatsstraße 2291 von Reith kommend unterwegs. Kurz nach Reith nahm die Frau ein Schlaggeräusch an ihrem Fahrzeug wahr.

Als sie in den Rückspiegel schaute, erkannte sie hinter ihrem Auto einen Hund, der von der Straße lief. Die Frau meldete den Vorfall der Polizei. Wie die Polizeiinspektion Hammelburg am Montag (07. Juni 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, ist bislang unbekannt, wem der Hund gehört und ob der Hund verletzt wurde.

Frau fuhr wohl Hund an: Wem gehört der Hund?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter der Telefonnummer 09732-906-0 entgegen.