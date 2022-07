Die Food Truck Festival Tour macht Halt in Bad Kissingen. Am Samstag, 23. Juli, und Sonntag, 24. Juli, können Gäste im Innenhof des Luitpoldbades den Genuss des Street Foods erleben. Verschiedene Food Trucks bieten kulinarische Vielfalt und machen den Besuch des Festivals gemeinsam mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm zu einem besonderen Erlebnis, heißt es in der Pressemitteilung der Staatsbad GmbH. Wer es deftig mag, kommt mit Burgern, Currywurst oder Fisch & Chips auf seine Kosten. Daneben werden auch Naschkatzen am Donut-, Frozen Yogurt- oder Eis-Truck bestens versorgt. Außerdem wird es im Luitpoldbad international - hawaiianisches Super-Food, Wraps mexikanischer Art oder holländische Minipancakes sind in den verschiedenen Trucks erhältlich.

Abseits der Kulinarik sorgt das Rahmenangebot mit Kinderprogramm sowie Live-Musik für Stimmung am Festivalgelände und versprüht den klassischen Charme eines Food Truck Festivals, heißt es weiter. Weitere Infos unter www.foodtruck-festivals.de. Das Festivalgelände ist am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet.