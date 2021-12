Ab sofort gibt es neben dem Regionalbudget auch einen Fördertopf für Öko-Kleinprojekte, für den gesonderte Kriterien gelten. Die Bewerbung für 2022 ist für beide eröffnet.

2021 erhielten 14 Kleinprojekte aus den zehn Gemeinden des Oberen Werntals (Bergrheinfeld, Dittelbrunn, Euerbach, Geldersheim, Niederwerrn, Oerlenbach, Poppenhausen, Waigolshausen, Wasserlosen und Werneck) eine Förderung über das Regionalbudget von bis zu 80 Prozent der anfallenden Kosten. Dem Oberen Werntal standen dafür 100.000 Euro zur Verfügung, die es mithilfe einer Gremiumsbewertung an die Bewerber verteilte, heißt es in einer Pressemitteilung der Interkommunalen Allianz Oberes Werntal. Das Gremium besteht aus Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen, Vereinsvorsitzenden und anderweitig engagierten Bürgerinnen und Bürgern.

Trampoline und Equipment für kulturelle Veranstaltungen

Dank dem Regionalbudget konnten 2021 beispielsweise die Orgel der Barockkapelle in Pfändhausen instandgesetzt werden. Dem ganzen Allianzgebiet kam die Förderung der Lieblingsplätze sowie der Lieblingsplatz-Radtour zugute. Lieblingsplätze sind Liegen oder Bänke an Orten mit besonders schöner Aussicht. Künftig können Radfahrer ihre Route entlang dieser schönen Rastorte planen. Trampoline und Equipment für kulturelle Veranstaltungen in der Gemeinde Oerlenbach ist ein weiteres Kleinprojekt, das dank dem Regionalbudget umgesetzt werden konnte.

Das Regionalbudget ist eine finanzielle Förderung für ehrenamtliches Engagement. Privatpersonen und Vereine können sich mit ihren Kleinprojekten auf dieses Angebot der Interkommunalen Allianz Oberes Werntal und dem Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken (ALE) bewerben. Für 2022 beantragt das Obere Werntal nun zum dritten Mal ein Regionalbudget. "Seit die Förderung 2020 das erste Mal angeboten wurde, hat sich diese Möglichkeit inzwischen herumgesprochen. Anders als im Vorjahr gab es in den letzten Monaten vermehrte Anfragen, wann die nächste Bewerbung möglich sei", informiert das Allianzmanagement.

"Verfügungsrahmen Ökoprojekte"

Erfreulicherweise wird dem Oberen Werntal für 2022 ein weiterer Fördertopf mit bis zu 50.000 Euro für Öko-Kleinprojekte zu Verfügung stehen - und zwar dank dem "Verfügungsrahmen Ökoprojekte" der Öko-Modellregion, heißt es weiter in der Mitteilung. Wichtig zu beachten ist, dass beide Fördermöglichkeiten nicht kombiniert werden können. "Der Fokus des Verfügungsrahmens Ökoprojekte liegt hierbei auf dem Auf- und Ausbau regionaler Bio-Wertschöpfungsketten - Beitrag zu Biolandwirtschaft, Verarbeitung oder Bezug von Bio-Lebensmitteln oder Steigerung des regionalen Bio-Anteils in der Außer-Haus-Verpflegung - und Beiträgen zur Bewusstseinsbildung für die regionale Bio-Landwirtschaft", informiert die Projektmanagerin der Öko-Modellregion Anja Scheurich. Die Bewertung erfolgt über ein separates Gremium, welches aus Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Öko-Erzeugerinnen und -Erzeuger und Öko-Verarbeiterinnen und -Verarbeiter aus dem Oberen Werntal besteht.

Anträge für 2022 können ab sofort gestellt werden

Das Obere Werntal ruft unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch das Amt für Ländliche Entwicklung zur Einreichung von Förderanfragen für das Regionalbudget sowie für den Verfügungsrahmen Ökoprojekte auf. Förderfähig sind jeweils Kleinprojekte, deren förderfähige Gesamtausgaben 20.000 Euro (netto) nicht übersteigen. Beachtet werden müssen dabei unbedingt die separaten Kriterien, Fördersätze und Bewerbungsformalitäten. Gefördert durch einen der beiden Fördertöpfe wird nur, wenn mit der Durchführung noch nicht begonnen wurde und das Projekt bis Herbst 2022 umgesetzt wird, sodass der Durchführungsnachweis bis spätestens 22. September 2022 vorliegt.

Bei den Kleinprojekten im Rahmen des "Regionalbudgets" muss das Projekt den Zielen des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEKs) Oberes Werntal entsprechen mit dem Zweck, das Obere Werntal als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturraum zu sichern und weiterzuentwickeln. Ein Zuschuss von bis zu 80 Prozent ist möglich. Bis zum 28. Februar 2022 kann der Projektantrag bei der Gemeinde Niederwerrn eingereicht werden.

Zuschuss bis 50 Prozent

Öko-Kleinprojekte im Rahmen des "Verfügungsrahmens Öko-Projekte": Bis zu 50 Prozent bezuschusst werden Nettoausgaben für Kleinprojekte zur Stärkung der bio-regionalen Land- und Ernährungswirtschaft, des Absatzes von regionalen Bio-Produkten und der Bewusstseinsbildung für Akteurinnen und Akteure regionaler Bio-Wertschöpfungsketten . Hier kann der Projektantrag bei der Öko-Modellregion Oberes Werntal bis 28. Februar eingereicht werden.

Fördervoraussetzungen, Kontaktdaten und Formulare zur Bewerbung für Regionalbudget und Verfügungsrahmen Ökoprojekte gibt auf auf der Homepage der Allianz oder der Homepage der Ökomodellregionen.