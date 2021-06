Wie das Landratsamt Bad Kissingen informierte, trat mit Ablauf des 2. Juni die Allgemeinverfügung des Landratsamts außer Kraft, in der das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf bestimmten Straßen und Plätze in Bad Kis­singen angeordnet wurde. "Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen und der Tatsache, dass die Ansteckungsgefahr im Freien geringer ist als in Innenräumen, werden wir die Allgemeinverfügung nicht verlängern", sagt Landrat Thomas Bold laut Pressemeldung.

Landrat dankt und bittet

"Ich bitte allerdings alle Bürgerinnen und Bürger darum, weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln sowie die Kontaktbeschränkungen zu beherzigen - auch im Freien." Aktuell hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis um den Wert 30 eingependelt. "Das ist kein Zufall, sondern hängt auch damit zusammen, dass die meisten Menschen die Regeln beachten und sich damit solidarisch verhalten", so Landrat Bold. "Und dafür möchte ich mich ausdrücklich bei Ihnen bedanken. Wir dürfen jetzt nur nicht leichtsinnig werden. Die Impfungen schreiten immer weiter voran, und wenn wir uns weiterhin diszipliniert verhalten, bin ich zuversichtlich, dass die Rückkehr zur Normalität, der wir uns gerade wieder Schritt für Schritt nähern, greifbar ist."

Am Mittwoch, 2. Juni 2021, lagen im Landkreis Bad Kis­singen drei neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 64 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind zehn Personen genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 29,1. Bisher sind im Landkreis Bad Kissin­gen insgesamt 3615 Corona-Fälle bestätigt, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamtes Bad Kissingen. Als gesundet gelten inzwischen 3449 Personen. 102 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 91 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan zehn Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (32), Hammelburg (8), Bad Brückenau (24).