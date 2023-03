Feuerwehreinsatz in Bad Kissingen: Kamin gerät in Brand - Bewohner können Haus rechtzeitig verlassen

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montagabend (20. März 2023) im Stadtteil Hausen. Aus dem Kamin eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Berg“ schlugen Funken - es war zu einem Kaminbrand gekommen.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Hausen und Bad Kissingen waren mit etwa 18 Einsatzkräften vor Ort und brachten das Feuer unter Kontrolle.

Brand in Bad Kissingen: Alle Hausbewohner unverletzt

Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen mitteilt, blieben die Bewohner des Hauses unversehrt: Sie hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen können.

Laut aktuellem Stand war von dem Brand nur der Kamin betroffen - er wurde anschließend von einem Kaminkehrer gereinigt.

