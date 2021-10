Normalerweise findet der Pink-Charitiy-Lauf zu Gunsten des Vereins Brustkrebs Deutschland in Bad Brückenau am 3. Oktober statt. Durch die gegebenen Umstände wurde die Veranstaltung erneut als digitales Ereignis "Pink 9 ¾" durchgeführt und von dem sonst üblichen Tag auf eine ganze Veranstaltungswoche ausgeweitet. Während dieser Zeit konnte jeder, der wollte, aktiv sein und Geld spenden.

Das Ereignis "Pink-Lauf" dient zum einen dazu, Spenden zu sammeln, um die Forschung der Erkrankung und die Betreuung Betroffener zu fördern. Zum anderen dient das Event dazu, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die tückische Erkrankung Brustkrebs zu lenken und für ausreichende Prävention zu werben.

Wie üblich, konnte man sich auch in diesem Jahr mit einer Spende von 10 Euro ein Los zur Teilnahme am großen Gewinnspiel sichern.

Gutscheine und Kosmetik

Im Lostopf befanden sich zehn Kosmetik-Packages der Estée Lauder Companies im Wert von je 350 Euro, zehn Gutscheine für einen Yogakurs im Hotel Dorint Resort & Spa Bad Brückenau und zehn Gutscheine zur Teilnahme am Kurs "Waldbaden". Die Auslosung hat vor Kurzem stattgefunden und die Gewinnerinnen und Gewinner werden umgehend benachrichtigt, teilt die Stadt Bad Brückenau in einer Pressemeldung jetzt mit.

Das Organisationsteam war positiv überrascht, wie viele doch das zweite Jahr in Folge an der digitalen Spendenwoche teilnahmen und in pinken T-Shirts gekleidet auf das Ereignis aufmerksam machten. Einige kamen persönlich nach Bad Brückenau, um die Tradition zu wahren und gaben ihre Spende in der Tourist Information der Stadt Bad Brückenau ab. Insgesamt konnten dieses Jahr Spenden in Höhe von 3920 Euro eingenommen werden.

"Wir sind überzeugt, im nächsten Jahr endlich das 10-jährige Jubiläum des Pink-Laufs in Präsenz nachholen zu können und hoffen auf rege Teilnahme."