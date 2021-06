In Bad Kissingen findet ab Freitag, 2. Juli, wieder ein abwechslungsreiches Programm am Multimedia-Brunnen im Rosengarten statt. Neben den Musik-Wasser-Spielen gibt es auch nach Sonnenuntergang wieder unterschiedliche Projektionen auf dem Brunnen, wie etwa "Bad Kissingen klingt", "Raum & Zeit" und "Rosen". Die nächtlichen Projektionen beginnen jeweils um 22.30 Uhr. Zusätzlich werden im Juli Konzertaufzeichnungen des Kissinger Sommers auf dem Multimedia-Brunnen gezeigt, heißt es in einer Pressemeldung der Bayerischen Staatsbad GmbH. Auftakt des Spielplans im Juli macht am 2. und 3. Juli die Konzertaufzeichnung "Romantische Höhenflüge", die im Rahmen des Kissinger Sommers auf dem Watershield des Multimedia-Brunnens gezeigt wird. Beginn ist jeweils um 22.30 Uhr. Die Vorführung dauert etwa 33 Minuten. Weitere Kissinger Sommer Termine sind am 9., und 10. Juli ("Von Russland nach Tschechien"), am 16. und 17. Juli ("Wiener Klassiker"), am 23. Juli (Schülerkonzert) sowie am 25. Juli (Abschlusskonzert).

Am Montag, 5. Juli, findet die Beamerprojektion "Rosen" statt (Beginn ist um 22.30 Uhr, Dauer etwa 8 Minuten). Am Mittwoch, 7. Juli, heißt es dann "Bad Kissingen klingt" (22.30 Uhr, etwa 12 Minuten).

Täglich können sich Zuschauer um 9, 12 , 15 und 18 Uhr zudem auf die Musik-Wasser-Spiele freuen, bei denen die Wasserfontänen zu Melodien verschiedener Stilrichtungen tanzen.

Eine detaillierte Übersicht über die Bespielung des Multimedia-Brunnens gibt es in den Schaukästen auf der Ludwigsbrücke sowie auf der Homepage www.badkissingen.de/Multimedia-Brunnen.

Die Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften sowie die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern sind zu beachten.