Auch in diesem Jahr darf wieder gemalt, gezeichnet und der Pinsel geschwungen werden. Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs lautet: "On the Road again! Zeig uns, wie du gemeinsam mit dem Jukuz-Bus endlich wieder auf Tour gehst!", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen. Angelehnt ist das Ganze an die bevorstehenden Pfingstferien, in denen der Bus des Jugend- und Kulturzentrums durch die verschiedenen Ortsteile Bad Kissingens tourt und dort verschiedene Spielangebote für alle Kinder und Jugendlichen bereitstellt. Unterstützt wird das Programm hierbei von den örtlichen Vereinen.

Alle künstlerischen Materialien verwenden

Egal ob Bunt- oder Wachsstifte, Tusche oder Wasserfarben - es dürfen alle künstlerischen Materialien verwendet werden. Das Gewinnerbild kommt dann auf die Titelseite des nächsten Ferienspaßprogramm-Heftes. Außerdem darf die Gewinnerin oder der Gewinner kostenlos an allen Veranstaltungen der Stadtjugendarbeit in den Sommerferien teilnehmen.

Alle Bilder können bis einschließlich Freitag, 1. April, entweder an der Infotheke im Rathaus abgegeben, in den Briefkasten des Rathauses (mit Vermerk: z. H. Referat Jugend, Familie und Soziales) geworfen oder an folgende Adresse mit der Post versendet werden: Stadt Bad Kissingen, Referat für Jugend Familie und Soziales, Rathausplatz 1, 97688 Bad Kissingen.

Online abstimmen

Alle eingereichten Kunstwerke werden nach Abgabeschluss zeitnah auf der städtischen Homepage veröffentlicht. Dort kann dann online für die einzelnen Bilder abgestimmt werden. Die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.badkissingen.de/malwettbewerb.