Auch in diesem Jahr beteiligte sich der TSV Wollbach wieder am Ferienprogramm der Gemeinde Burkardroth. Mit Fahrrad und Proviant im Gepäck trafen sich 15 Mädchen und Jungs, die gemeinsam mit den Verantwortlichen des TSV Wollbach auf Radtour gehen wollten, so eine Pressemitteilung des Vereins.

Sport, Spaß und Spiel

Bevor es mit der großen Fahrt losging, hatten alle die Möglichkeit, am Geschicklichkeitsparcours ihre Fahrkünste unter Beweis zu stellen. Nach der Gruppeneinteilung wurde die Schatzkarte kurz erklärt und schon ging es los. Acht Plätze mussten anhand der Karte gefunden und angefahren werden. Zu jedem Wegpunkt gab es ein Rätsel, das zu lösen war. Oft nicht ganz einfach, die Köpfe rauchten, aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Der versteckte Schatz auf dem Gelände des Männerhölzle wurde von beiden Gruppen gefunden und auch schnell weggenascht.

Eis zur Abkühlung

Natürlich durfte bei den heißen Temperaturen ein Eis zur Abkühlung nicht fehlen. Zweieinhalb Stunden Action, mit Sport, Spaß und Spiel - so schön kann ein Ferientag sein, schreibt der TSV Wollbach abschließend.