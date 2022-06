Am Samstagmittag befuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Pedelec die Kissinger Straße in Euerdorf (Kreis Bad Kissingen). Als sie die Brücke in Richtung Bundesstraße überquert hatte, wollte sie rechts auf den Bordstein hochfahren. Hierbei rutschte ihr Vorderreifen an der Bordsteinkante ab. Die Radfahrerin stürzte und prallte gegen die dortige Begrenzungsmauer.

Durch den Aufprall zog sich die Frau Verletzungen am Kopf und am rechten Arm zu. Zur medizinischen Versorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihr Fahrradhelm verhinderte noch schwerere Verletzungen.

An ihrem Pedelec entstand lediglich geringer Sachschaden.

