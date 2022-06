Ein 8-Jähriger war mit seiner Mutter am Dienstag (21. Juni), gegen 17 Uhr, in der Ortschaft Euerdorf im Landkreis Bad Kissingen unterwegs. Plötzlich bellte ihn der Hund einer Anwohnerin an, kratzte ihn mit seiner Pfote am Bein und biss ihn dann schließlich in die rechte Hand, wie die Polizei Hammelburg mitteilte.

Der Junge trug Fahrradhandschuhe, sodass er glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen davon kam. Da es nicht die erste unliebsame Begegnung zwischen dem Jungen und dem Vierbeiner war, muss die Hundehalterin nun mit einem Strafverfahren rechnen. Die Polizei leitete nach der Anzeigenerstattung erste Ermittlungen ein und verständigte darüber hinaus die zuständigen Behörden.

Vorschaubild: © Soeren Stache/dpa (Symbolbild)