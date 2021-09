Knaus Tabbert, der Hersteller von Freizeitfahrzeugen, will seine Produktionskapazitäten bis 2025 von derzeit rund 30 000 auf über 50 000 Einheiten steigern. Auf dem Caravan-Salon zeigt das Unternehmen sein erstes rein elektrisch betriebenes Wohnmobil.

Die Kapazitätserweiterung hat der Aufsichtsrat genehmigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Nun sollen bis 2025 mehr als 220 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionsstandorte investiert werden.

Davon profitiert insbesondere der Standort in Nagyoroszi (Ungarn). Mittelfristig sollen mehr als 20 000 Einheiten in Ungarn produziert werden. Derzeit sind es knapp über 10 000 Einheiten. Die Kapazität wird damit auf einem ähnlichen Niveau liegen wie am Stammsitz in Jandelsbrunn. Parallel dazu wird in Schlüsselfeld bei Würzburg eine Ausweitung der Produktionskapazität der Marke Morelo, nach eigenen Angaben Marktführer für Luxus-Reisemobile, von mehr als 100 Prozent angestrebt.

Neues Wohnwagen-Lager eingerichtet

Auch am Standort Mottgers, wo überwiegend Tabbert-Wohnwagen produziert werden, wird dieses Jahr investiert, um die Kapazität zu erhöhen, sagte ein Unternehmenssprecher. Unlängst wurde hier ein neues Lager errichtet. Auch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in dem Sinntaler Ortsteil gesucht. Bislang hat das Gesamtunternehmen in diesem Jahr 650 neue Leute eingestellt. Insgesamt arbeiten jetzt 3500 Mitarbeiter bei Knaus Tabbert.

"Wir sind sehr zufrieden mit der jüngsten Entwicklung. Diese für uns wichtige Erweiterung der Kapazitäten ermöglicht es uns, signifikantes Wertschöpfungspotenzial für unsere Aktionäre zu nutzen", sagt Marc Hundsdorf als Finanzchef der Knaus Tabbert AG. "Finanzieren werden wir diese Expansionsschritte neben langfristigen Kreditlinien zu einem großen Anteil aus unserem operativen Cash-Flow."

Mehr als 20 Prozent Umsatzwachstum geplant

Die Verschuldungsquote soll auf Grund der weiterhin hohen Innenfinanzierungskraft auf niedrigem Niveau bleiben. Der Return on Invested Capital (ROIC) - zu Deutsch: Rendite auf das eingesetzte Kapital - soll sich ebenfalls kontinuierlich verbessern. Dieser Wert gibt Auskunft darüber, wie gewinnbringend ein Unternehmen seine investierten Geldmittel nutzt.

Mit den geplanten Investitionen strebt Knaus Tabbert ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent auf rund zwei Milliarden Euro bis 2025 an. 2022 soll auf Grund des hohen Auftragsbestandes zum 30. Juni 2021 von 1,2 Milliarden Euro deutlich über der durchschnittlichen Wachstumsrate liegen.

Digitalisierung, Leichtbau und e-Mobility als Bausteine

"Die Investitionen sind ein wichtiger Meilenstein für unsere Gruppe", sagt Wolfgang Speck, Vorstandsvorsitzender von Knaus Tabbert. "Digitalisierung, Leichtbau und e-Mobility sind die zentralen strategischen Bausteine. Vielfältige Megatrends liefern Aufwind für nachhaltiges Wachstum", ist er überzeugt.

Als die "Reisemobilität der Zukunft" preist Knaus Tabbert seine Fahrzeugstudie "Knaus E.Power Drive" an, die in diesen Tagen ihre Premiere auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf feiert. Dabei handelt es sich um das erste vollelektrische Reisemobil des Herstellers. Das Fahrzeug mit Elektro-Antrieb basiert auf einem Van Ti 650 MEG Vansation und ist von außen kaum von einem herkömmlichen Verbrennermodell zu unterscheiden.

Batterie in drei Stunden wieder aufgeladen

Die Antriebsbatterie verfügt über eine Kapazität von 35 kWh. Der E-Motor leistet bis zu 180 Kilowatt und ermöglicht eine Reisegeschwindigkeit von über 110 Stundenkilometern. Er kann im Schiebebetrieb rekuperieren, also elektrische Energie erzeugen. Die Lithium-Ionen-Zellen sind an einer öffentlichen Wallbox im besten Fall innerhalb von gut drei Stunden wieder aufgeladen.

Mit dem Range Extender - wesentlicher Bestandteil ist ein Wankelmotor - verkürzt sich die Ladezeit auf etwa 35 Minuten. Die Reichweite im rein elektrischen Betrieb beträgt 90 Kilometer. Spätestens dann springt der sogenannte Range Extender an. Dieser hat primär die Aufgabe, die Fahrbatterie aufzuladen, er kann aber auch direkt Strom an den Antriebsmotor liefern.

Bis zu fünf Tage Caravaning möglich

Dann kann der Wagen laut der FAZ bis zu 600 Kilometer weit fahren. Laut Knaus Tabbert sollen "bei normalen Witterungsbedingungen bis zu fünf Tage unabhängiges Caravaning (Beleuchtung, Kochen, Heizen) möglich sein".

Langfristig verfolgt der Hersteller das Ziel, eine Brennstoffzelle einzusetzen, die noch sauberere Energie erzeugt, weil sie lediglich Wasser abgibt. Der Wasserstoff wird dann in einem Druckbehälter anstelle des Dieseltanks gespeichert. Zudem sollen Fahrzeuge künftig konsequent "gasfrei" sein und so ausschließlich vollelektrisch betrieben werden können. ag