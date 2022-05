Zunächst versammelten sich 25 Vereinsmitglieder am Museum Obere Saline in Bad Kissingen. Das Vereinsmitglied Maria Schmitz stellt dort ihre Privatsammlung "Holzmodel für Gebäck - Geschichte und Geschichten" aus. In zwei Gruppen führte sie durch die Bilderwelt der Holzmodel. Außerdem besuchten die Teilnehmer noch andere Ausstellungen des Museums, den Kunstmarkt der Bad Kissinger Künstler in der Orangerie und genossen bei herrlichem Wetter das Angebot des Museumscafés, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Harmonische Atmosphäre

Danach fand die Jahreshauptversammlung des BBV statt. Die Teilnahme war wieder ungewöhnlich hoch: Von 36 stimmberechtigten Mitgliedern waren 28 anwesend. Der Verein konnte sogar zwei neue Mitglieder begrüßen. Die Tagesordnung enthielt diesmal Neuwahlen des Vorstand. Die Schriftführerin und eine Beisitzerin standen nicht mehr zur Wahl, die Neuwahlen fanden - wie immer - in absolut harmonischer Atmosphäre statt. Rundum war die Jahreshauptversammlung angenehm. Alle Abstimmungen fanden wieder ohne Gegenstimmen bei höchstens einigen Enthaltungen statt. Der neue Vorstand: 1. Vorsitzender: Siegmar Mahlmeister, 2. Vorsitzender: Michael Roth, Kassierer: Georg Christoph, Schriftführerin: Maria Koch (neu); Beisitzer: Hermann Bocklet (neu) und Frank Mahlmeister; Kassenprüfer: Franz Buschbacher und Reinhold Federlein.

Wieder Vereinsaktivitäten

Bei beiden Pfarrfesten in Bad Bocklet wird sich der Verein wieder beteiligen. Alle Mitglieder des BBV freuen sich, dass nun wieder Vereinsaktivitäten, die Backtage und andere Veranstaltungen möglich sein werden. Den Abend ließen sie mit einem gemeinsamen Abendessen ausklingen.