Die Jubelkonfirmandinnen und Jubelkonfirmanden feierten ihr Jubiläum mit einem Festgottesdienst in der Erlöserkirche. Vor 50, 60, 65, 70 Jahren feierten die Jubilarinnen und Jubilare ihr Konfirmationsfest. Erneut wurden sie zum Altar gebeten, um den Segen Gottes zu empfangen und die Urkunde über das Jubiläum zu erhalten.

Sprüche von damals

Die Konfirmationssprüche wurden, wie beim damaligen Konfirmationsfest, vorgelesen und in Erinnerung gerufen und gemeinsam wurde das heilige Abendmahl gefeiert.

Der Festgottesdienst wurde gestaltet von Diakon Maik Richter. In seiner Predigt nahm er die Worte des 36. Psalms auf, die Mut machen, trotz manchem Schweren, das das Leben bringt, das Vertrauen in Gottes Güte nicht zu vergessen. "Allein dass man dieses Jubiläum nach so vielen Jahren feiern kann, ist ein Geschenk und ein Tag des Dankens", so Richter.

Weitere Mitwirkende am Festgottesdienst waren die Kirchenvorstände Christa Roth sowie Harald Hümmer. Die musikalische Gestaltung an der Orgel wurde von Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche übernommen.red