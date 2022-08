"Nachdem am Freitag der Kurpark gerockt wird, erstrahlt er am Samstag im Glanz von 1000 Lichtern", freut sich Kurdirektor Thomas Beck schon jetzt auf die Gartenparty, die vom 19. bis 21. August im Kurpark von Bad Bocklet stattfinden wird.

Die letzten beiden Jahre musste das traditionell im August angesetzte Fest aufgrund der Corona-Pandemie leider entfallen. Umso größer ist die Freude, dass es dieses Jahr nun wieder möglich ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH.

Rhöner Party-Rock

Ist Bad Bocklet doch eigentlich als ruhiges und idyllisches Kleinod bekannt, so werden Besucher der Gartenparty am Freitagabend einen kompletten Kontrast dazu erleben. Die Rhöner Party-Rockband Accoustic Jam verwandelt das Kurpark-Areal rund um den historischen Brunnenbau zu einer kleinen Festivalkulisse. Eine mitreißende Lightshow und die beliebtesten Rockhits der letzten 40 Jahre sorgen für ausgelassene Stimmung, schreibt der Veranstalter.

Zünftig und unbeschwert

Am Samstagabend geht es zwar etwas ruhiger, aber trotzdem zünftig zu. Blasmusik und Festzeltgarnituren laden zu gemütlichen und unbeschwerten Stunden in den Kurpark ein. Die Musikkapelle Poppenhausen begeistert durch handfeste Böhmische Blasmusik. Neben Märschen, Polkas und Walzern heizen die rund 40 Musiker, verstärkt durch Gitarren und Keyboards, mit aktuellen Sommerhits sowie Klassikern der Rock- und Popgeschichte ein. Begleitet wird der Samstagabend durch ein stimmungsvolles Flair im Kurpark, denn dieser wird von tausenden Kerzen in Szene gesetzt.

Richtig gehandelt

"Das beliebte Feuerwerk zum Ende der Veranstaltung wird in diesem Jahr nicht stattfinden", so Kurdirektor Thomas Beck. Aus Gründen der Nachhaltigkeit hat sich die Gemeinde schon zu Beginn der Planungen dagegen entschieden. "Wenn man jetzt die lange Dürreperiode in diesem Sommer betrachtet, haben wir schon damals genau richtig gehandelt", so Bürgermeister Andreas Sandwall weiter. Die Besucher erwartet Freitag- und Samstagabend am Ende des jeweiligen Musikprogramms trotzdem eine große Überraschung. Mehr wollen 1. Bürgermeister Andreas Sandwall und Kurdirektor Thomas Beck aber nicht verraten.

Zum ersten Mal wird auch der Sonntagvormittag mit in das Festprogramm der Gartenparty aufgenommen. Zum Frühschoppen im Kurpark spielen die Fritzlich aus Arnshausen und sorgen dabei unter dem Motto "authentisch - weiß blau" für die richtige Stimmung, so die Pressemitteilung.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt eine regionale Metzgerei, der TSV Bad Bocklet und der Faschingsclub Großenbrach.

Weitere Informationen zur Gartenparty gibt es unter badbocklet.de

Das Programm

Freitag, 19. August: Accoustic Jam, Einlass 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr.

Karten gibt es in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet im Vorverkauf, Tel. 09708/707 030.

Samstag, 20. August: Musikkapelle Poppenhausen, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt frei.

Sonntag, 21. August: Die Fritzlich, Beginn 10.30 Uhr, Eintritt frei.