Ende einer Ära im Forstrevier

Es ist etwas ganz besonderes, wenn ein Förster fast 40 Jahre ein Revier geleitet hat. Seit diesem Frühjahr ist die Amtszeit von Richard Henneberger vorüber. Nachfolgerin ist die aus der Rhön stammende Försterin Laura Huppmann.

Seit 1981 war Richard Henneberger Revierleiter des Staatswaldreviers Stangenroth. Seine berufliche Laufbahn begann er am damaligen Forstamt Bad Kissingen. Es wurde ihm die Leitung des etwa 1100 Hektar großen Reviers Stangenroth übertragen, das ihm seit seiner Jugendzeit schon bestens bekannt war. Hier konnte er viele seiner Ideen zum Wohle des Waldes umsetzen, da er das volle Vertrauen der Forstamtsleitung genoss. So erschloss er das Revier mit zahlreichen neuen Forststraßen.

Nach der Forstreform 2005 wurden die Reviere Stangenroth und Waldfenster zusammengelegt. Die Fläche betrug nun etwa 2000 Hektar und gehörte ab jetzt zum Forstbetrieb Bad Brückenau.

Mischbestände und Biotope

Hennebergers besonderes Augenmerk galt dem Totnansberg, wo die Umwandlung der Fichtenbestände in Laubholzmischbestände anstand. Sein Engagement galt der Begründung von stabilen und klimatoleranten Mischbeständen, um Sturm- und Borkenkäferschäden entgegenzuwirken. Hier bevorzugte er die Naturverjüngung und die Anlage von Eichensaaten, so oft die Eichenmasten es ermöglichten.

Die Aufmerksamkeit bei der Pflege der Bestände galt der Einleitung der Naturverjüngung und der Schaffung der passenden Lichtverhältnisse für die Mischbaumarten. Die Anlage von Feuchtbiotopen sowie der Schutz seltener Arten und deren Lebensraum lagen Richard Henneberger besonders am Herzen.

Nicht zuletzt war es ihm ein Anliegen, die Bevölkerung mit allem zu versorgen, was gefragt war. So zum Beispiel der Birkenschmuck für Erstkommunion und Fronleichnamsprozessionen aus dem heimischen Wald sowie die Beschaffung der Mai- und Kirmesbäume. Selbstverständlich war für ihn auch die Versorgung der Bevölkerung mit dem notwendigen Brennholz.

Als Ausbildungsbeamter setzte er sich engagiert für Forststudenten und Forstanwärter ein.

Zum 1. April 2020 endete die Dienstzeit von Richard Henneberger. Als Nachfolgerin ist nun Laura Huppmann fest für das Revier zuständig, teilte der Forstbetrieb Bad Brückenau der Bayerischen Staatsforsten weiter mit.

Die 27-Jährige stammt ursprünglich aus Thulba, ist seit 2016 im Forstdienst und freut sich nach Stationen an der Zentrale in Regensburg und an der Servicestelle im Forstbetrieb Bad Königshofen auf die neuen Tätigkeiten und Herausforderungen im heimatnahen Revier Stangenroth.