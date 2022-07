Die Kinder der Klasse 2 a der Grundschule Bad Brückenau verbrachten einen erlebnisreichen Tag im Wald mit Birgit Badde. Die Försterin, die Mutter eines Schulkindes ist, erklärte den Kindern, dass der Wald ein wichtiger Wasserspeicher und auch Wasserfilter ist. Die Bäume stellen den lebenswichtigen Sauerstoff her und reinigen ebenfalls die Luft.

Bei dem Rundweg gab es für die Schülerinnen und Schüler viel zu entdecken. Bei einem Holzstapel ermittelten die Jungen und Mädchen anhand der Jahresringe das Alter der gefällten Bäume. An einem Ameisenhaufen berichtete Badde, dass die Ameisen auch als Waldpolizei bezeichnet werden, da sie unzählige Insekten erbeuten.

Während der Wanderung hatten die Kinder den Auftrag erhalten, fünf verschiedene Sachen zu suchen. Neben einem Schneckenhaus, Federn, Blättern, Moos und Farnen wurden vor allem Lärchen-, Kiefern und Fichtenzapfen gesammelt. Für Baddes Sohn Roan war das gemeinsame Bauen zweier Versteckmöglichkeiten aus abgestorbenen Ästen und Moos das Highlight.

Schüler Maximilian Bott hat lange darauf hingefiebert, dass sein Vater Stefan der Klasse das Hobby des Imkers vorstellt. Dieser kam mit einem Schau-Bienenstock und Equipment in das Klassenzimmer. Der Imker erklärte, dass Bienen wichtige Bestäuber für Obstbäume und -sträucher sind und dass es ohne diese kaum Äpfel oder Birnen gibt. Deshalb stehen in Obstplantagen immer Bienenvölker in der Nähe.

Ein Bienenvolk besteht aus einer Königin, und vielen Arbeiterinnen und Wächterbienen. Bienen sammeln Nektar der Blütenpflanzen und produzieren im Honigmagen den Honig. Die Bienen speichern den Honig als Nahrungsvorrat. Der Imker schleudert den Honig mit Hilfe sogenannter Honigschleudern aus. Zum Schluss durften die Schülerinnen und Schüler natürlich frisches Brot mit Honig probieren.