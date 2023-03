Unfall in Elfershausen: Beim Rangieren aus einer Parklücke hat eine 65-Jähriger am Samstag (4. März) ein geparktes Auto touchiert. Der Vorfall ereignete sich in der Langenfelder Hauptstraße.

Insgesamt entstand an den Autos ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro, teilt die Polizeiinspektion Hammelburg mit

Vierstelliger Sachschaden bei Unfall

Der Unfallverursacher musste eine Verwarngeld von 35 Euro zahlen.





Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com