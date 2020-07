Eintauchen in den Bad Kissinger Stadtwald

Die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH erweitert nach dem coronabedingten Lockdown wieder Schritt für Schritt das Veranstaltungsangebot. Ab heute gibt es wieder die Möglichkeit zum Waldbaden. Das teilt die Kurverwaltung in einer Presseerklärung mit.

"Waldbaden im Staatsbad Bad Kissingen. Entspannung und Achtsamkeit in der Natur" bietet die Staatsbad in Zusammenarbeit mit Susanne Reuß an: Mehrmals im Monat können sich Interessierte demnach auf eine Reise zu sich selbst und zur Natur begeben. Der nächste Termin findet am Montag, 13. Juli, um 14.30 Uhr statt.

Laut Staatsbad wurde das Waldbaden Anfang März erstmalig in Bad Kissingen angeboten und musste nach wenigen Terminen aufgrund des deutschlandweiten Lockdowns einige Monate pausieren. "Wir freuen uns darüber, dass wir aktuell Schritt für Schritt unsere Angebote für unsere Gäste erweitern können. Ein schönes und vor allem in dieser Zeit passendes Angebot ist Waldbaden", sagt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Staatsbad-Geschäftsführerin.

Waldbaden - Was ist das?

Waldbaden werde in Deutschland immer populärer. Der Trend stammt aus Japan, wo Menschen seit den 1980er Jahren regelmäßig im Wald baden. Dort ist Shinrin Yoku, zu Deutsch Waldbaden, eine anerkannte Stress-Management-Methode und wird vom japanischen Gesundheitswesen gefördert. "Als präventive Gesundheitsvorsorge ergänzt Waldbaden sehr gut unser Gesundheitsangebot in Bad Kissingen. Gäste und Einwohner können durch die Zeit im Wald und die bewusste Wahrnehmung der Natur ihre mentale Gesundheit stärken und einen gesunden Lebensstil fördern", erklärt Thormann. Kleine Auszeiten wie diese seien wichtig.

Beim Waldbaden taucht der Badende ein in die Atmosphäre des Waldes und genießt die Natur mit allen Sinnen. "Es handelt sich um einen entspannten Aufenthalt im Wald, verbunden mit Elementen der Achtsamkeit, Meditation und Atemübungen", erklärt Susanne Reuß. Im Wald hole der Mensch sich verloren gegangene Energie zurück. Er könne die gesundheitsfördernden Effekte der Pflanzen auf sich wirken lassen und lerne im Wald abzuschalten.

Termine und Anmeldung

Dafür ist keine körperliche Anstrengung oder extreme sportliche Aktivität erforderlich, das Genießen des Waldes steht im Vordergrund. Waldbaden wirke erholsam, stressreduzierend und entspannend. "Im Wald ist es eine ganz neue und intensivere Erfahrung. Die ruhigen Geräusche der Natur, das eins werden sorgen dafür, dass man sich wieder einmal spürt", erklärt die Kursleiterin. Die Teilnehmer sollen sich fragen: "Wann habe ich das letzte Mal auf meinen Körper gehört?", "Wann habe ich hinterfragt, was mir guttut?"

Waldbaden ist allerdings nicht zu verwechseln mit Gesundheitswandern: Beim Gesundheitswandern stehen Ausdauer und Beweglichkeit im Mittelpunkt, während beim Waldbaden der Schwerpunkt auf der mentalen Fitness liegt. Im Gegensatz zum Gesundheitswandern mit weiten Strecken und schnellerem Tempo werden beim Waldbaden keine körperlichen Anstrengungen in den Fokus gerückt. Es geht vielmehr darum die eigenen Sinne zu schulen und die Natur wahrzunehmen.

Waldbaden findet bis 26. Oktober regelmäßig immer montags statt. Das etwa zweistündige Angebot beginnt um 14.30 Uhr und kostet 15 Euro pro Person. Treffpunkt ist um 14.15 Uhr an der Tourist-Information im Arkadenbau.

Die Gruppe geht in den Wald Richtung Ludwigsturm oder Kaskadental, wo das eigentliche Waldbaden beginnt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl sind Tickets im Vorfeld an der Tourist-Information oder online unter www.badkissingen.de erhältlich. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Waldbaden ist für jede Altersgruppe geeignet. Angenehme, locker sitzende und an die Witterung angepasste Kleidung, eine Getränkeflasche und gegebenenfalls eine kleine Matte für den Boden werden empfohlen. Alle Infos sind online unter www.badkissingen.de/waldbaden abrufbar. Weitere Informationen über Waldbaden und Susanne Reuß finden Interessierte unter https://coaching-with-nature.de/waldbaden_shinrinyoku/.