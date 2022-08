Tierisch was los ist in den Museen Schloss Aschach beim Familienfest am Sonntag, 14. August. Das Fest steht in diesem Jahr unter dem Motto "tierisch gut". Familien können bei Spielen, einer Fährtensuche und interaktiven Führungen ihr Wissen und Können rund um die Tierwelt testen und auch kreativ werden. Außerdem erfahren sie allerhand über die Tiere auf Schloss Aschach. Die ein oder andere Begegnung mit einem echten Tier ist nicht ausgeschlossen, wie es in einer Pressemeldung heißt.

Luchs, Fledermaus und Pferd, aber auch Drachen und Einhörner: Das Familienfest auf Schloss Aschach steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Tierwelt. Kinder wie Erwachsene können auf Entdeckungsreise gehen: Welche Tiere gibt es überhaupt in den Museen und im Schlosspark? Dazu gibt es unter anderem auch Tiermärchen.

Auf Fährtensuche

Außerdem wird am Familientag eine besondere Schatzsuche organisiert. Kinder können auf Fährtensuche durch die Museen und den Schlosspark gehen und dabei Rätsel lösen. Wer fündig geworden ist und die Fragen beantwortet hat, erhält eine kleine Überraschung.

Spiel- und Kreativstationen

Den ganzen Sonntag über gibt es im Schlosspark und in den Museen ein großes Angebot an Spiel- und Kreativstationen. Unter anderem können Kinder und Erwachsene beim Tauziehen ihre Bärenkräfte, beim Drachendosen-Werfen ihre Zielgenauigkeit und beim Wettlauf mit Steckenpferden ihre Geschicklichkeit testen.

Wer sich kreativ betätigen möchte, kann Blumenketten und Blumenkronen wie auch tierische Lesezeichen basteln. Außerdem suchen die Museen an diesem Tag das schönste Fantasietier der Kinder. Papier und Stifte liegen bereit.

Interaktive Führungen

Geplant sind auch interaktive Führungen im Graf-Luxburg-Museum: Auf Balken, Wappen und Möbeln des Graf-Luxburg-Museums befinden sich nämlich Darstellungen von Einhörnern, Drachen und bunten Vögeln. Die Führungen geht diesen Darstellungen nach und erklären deren Bedeutung. Die Führungen beginnen um 12.30 Uhr, 13.30 Uhr und 14.30 Uhr.

Wer alles im Schlosspark lebt, erfahren kleine und große Gäste bei zwei Führungen um 11.30 Uhr und 15.30 Uhr. Gemeinsam nehmen sie genauer unter die Lupe, welche Tiere im Schlosspark zu finden sind. Da gibt es eine Menge zu entdecken, denn der Schlosspark bietet vielen Tieren einen geschützten Lebensraum.

Wer auf den Spuren der Fledermaus "wandern" möchte, kann an einer der Führungen um 15.00 Uhr und 16.00 Uhr teilnehmen. Die Führungen leitet Dieter Fünfstück, Ansprechpartner und Experte für Fledermäuse im Landkreis Bad Kissingen.

Nachdem sie sich ausgetobt haben, können junge Gäste um 14 Uhr, 14.45 Uhr und 16.30 Uhr bei einem Vorlese-Picknick im Schlosspark Tiermärchen lauschen.

Das Familienfest in den Museen Schloss Aschach findet am Sonntag, 14. August, von 11 bis 17 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 09708/70 418 820, hier sowie in den sozialen Medien.