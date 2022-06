Die frühere Frauen- und Kurärztin sowie langjährige Stadt- und Kreisrätin Dr. Dorothea Hildenbrand-Zierhut ist gestorben. Die "Grand Dame" der Bad Kissinger Ärzteschaft und Kommunalpolitik wurde 91 Jahre alt. Geboren wurde sie am 21. Juli 1930 in Hermsdorf im Sudetenland. Nach dem II. Weltkrieg aus ihrer Heimat vertrieben, machte sie 1950 in Leipzig das Abitur, studierte Medizin und promovierte 1958 zum Dr. med. 1959 flüchtete sie über West-Berlin in die Bundesrepublik und sammelte Berufserfahrung im Klinikbereich. Ende der 1960er Jahre wurde sie in Köln Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Viele Ehrenämter

1968 heiratete sie den Augenarzt Dr. Thomas Hildenbrand, der 2019 verstarb. 1974 eröffnete sie in Winkels eine in der Region äußerst beliebte Frauenarztpraxis, die sie bis Ende 2011 betrieb. Unzählige Mütter und Frauen waren Patientinnen in ihrer Praxis, welche dort ihre Fachkenntnisse und ihre liebenswerte Art schätzten.

Neben Berufstätigkeit und Familie widmete sie ihre Freizeit vielen Ehrenämtern. 1980 gründete sie die Selbsthilfegruppe krebskranker Frauen, sie ging in die Schulen und unterrichtete im Fach Sexual- und Drogenkunde und engagierte sich für Senioren sowie schwerbehinderte Menschen. Sie war langjähriges Mitglied in der Sudetendeutschen Landsmannschaft sowie Mitgründerin des Hospizvereins, des Oma-Opa-Kinderdienstes und des Kneippvereins, welchen sie elf Jahre als Vorsitzende leitete. Über 20 Jahre hielt sie zu Gesundheitsthemen Vorträge beim Bauernverband. Zudem war sie im Bezirksvorstand unterfränkischer Frauenärzte aktiv.

Auch kommunalpolitisch war Dr. Hildenbrand-Zierhut äußerst engagiert. 30 Jahre, von 1978 bis 2008, vertrat sie die "Freien Wähler" im Bad Kissinger Stadtrat und zudem ab 1984 im Kreistag. Ihre Arbeitsschwerpunkte waren Kultur, Sport, Sozial- und Gesundheitsfragen. Zudem war sie 18 Jahre lang Stadtratsbeauftragte für Senioren und behinderte Menschen sowie Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse. Sie setzte sich für den Ausbau der Städtepartnerschaft der Partnerstädte Vernon, Eisenstadt und Massa ein. Sie war eine der Initiatoren zur Ansiedlung der "Abenteuer & Allrad"-Messe in Bad Kissingen. Für ihr umfangreiches ehrenamtliches Engagement ehrte sie 1999 der damalige Bundespräsident Roman Herzog mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Den Bayerischen Verdienstorden erhielt sie 2009. Außerdem war sie Trägerin der Goldenen Caritas-Ehrennadel, der silbernen Bürgermedaille der Stadt Bad Kissingen, der kommunalen Verdienstmedaille für Stadträte sowie der Goldenen Verdienstmedaille des Landkreises.

Zu ihren Hobbys zählte neben den Ehrenämtern der Besuch von Kultur- und Karnevalsveranstaltungen und Sport. Regelmäßiger Besuch von und Ausflüge mit ihren Töchtern Caroline und Margit nebst Schwiegersöhnen und den vier Enkelkindern Franziska, André, Kerstin und Miriam sowie dem Urenkel Fynn bildeten zuletzt den Mittelpunkt ihrer Freizeitbeschäftigungen. Die Gedenkandacht findet am Freitag, 3. Juni, um 18.30 Uhr in der St. Bonifatius-Kirche in Winkels statt. Die Beisetzung folgt am Mittwoch, 8. Juni, um 15 Uhr auf dem Parkfriedhof.