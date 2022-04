Am Abend des Gründonnerstags verstummen die Glocken der katholischen Kirchen auf der ganzen Welt, um an die Zeit des Leidens und den Tod Jesus Christus zu erinnern. Man erzählt sich, dass die Glocken in diesen Tagen der Trauer nach Rom fliegen. Dann tritt die bereits Jahrhunderte zurückgehende Tradition des "Osterklapperns" hervor, nach welcher ortsansässige Kinder mit ihren lärmenden Holzklappern durch Dörfer und Städte laufen und statt der Kirchenglocken zu Gebeten und die Teilnahme an Gottesdiensten aufrufen. Im Abendmahlgottesdienst werden die Klappern in der Kirche gesegnet und die Kinder ausgesendet.

In den vergangenen beiden Jahren war das Ausüben dieser Tradition Corona bedingt nicht möglich. In vielen Orten wurden die Kinder kreativ und haben vor ihren Häusern, in den Gärten oder auf Balkonen geklappert. Die Angst jedoch um das Aussterben dieser Tradition scheint unbegründet gewesen, denn zumindest in der Großgemeinde Oberleichtersbach haben sich mehr Kinder als zuvor dieses Jahr begeistert den Klapperkindern angeschlossen. Insgesamt waren knapp 80 Kinder in Ober- und Unterleichtersbach, Modlos, Breitenbach und Mitgenfeld unterwegs.

Bereits frühmorgens um 6 Uhr starteten sie motiviert zu Fuß mit ihrer Botschaft "Ihr Leut, ihr Leut, wir klappern das Ave Maria, die Botschaft, diesen Engelsgruß, den man beten muss" und liefen unermüdlich mehrfach am Tag durch alle Straßen des Dorfes. Nicht nur katholische Kinder schlossen sich dem Brauchtum an, sondern alle Kinder ab der der 1. Klasse der Grundschule waren zum Mitmachen aufgerufen. Durch wunderbares Wetter angetrieben war der Teamgeist der Kinder bis zu ihrem letzten Klappereinsatz ungebrochen und der Spaß sichtlich groß. Am Mittag des Ostersamstages zogen die Kinder dann von Haus zu Haus, um einen Lohn für ihre Mühen zu erbitten und erhielten Eier, Süßigkeiten und auch kleine Geldspenden.