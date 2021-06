Die Kliniken Bad Bocklet AG hat einen symbolischen Scheck zu einer bereits erfolgten Spende an den Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung in Würzburg überreicht. Der Betrag in Höhe von 2.500 Euro floss in die Anschaffung einer speziellen Liege für die Kinder der Hans-Schöbel-Schule zum Ausruhen, Spielen und Klettern.

Alexander Zugsbradl, Vorstand, und Dr. Antje Geier, Kaufmännische Leiterin der Kliniken Bad Bocklet, überreichten vor dem Sitz des Vereins in Würzburg den Scheck an Karin Baumgärtner, Vorstandvorsitzende des Förderzentrums für körperliche und motorische Entwicklung ( ZFK). Die Übergabe konnte Corona-bedingt nur verspätet persönlich erfolgen. Alexander Zugsbradl: "Es ist schön, unsere Spende zumindest symbolisch vor Ort und von Angesicht zu Angesicht zu übergeben. Wir freuen uns, dass damit eine dieser speziellen Liegen für die Kinder angeschafft werden konnte und wünschen den Kindern viel und lange Freude daran."

Karin Baumgärtner ergänzt: "Anschaffungen dieser Art, die sicher und stabil sein müssen, sind leider sehr teuer und können deshalb nicht unbegrenzt gekauft werden. Die Kinder und Jugendlichen sind sehr gerne im Freien und genießen dort die Entspannungs- und Spielmöglichkeiten. "

Die speziellen Liegen sind farbenfroh gestaltet, besonders breit und absturzsicher, so dass die Kinder darauf alleine und zu mehreren sitzen oder liegen können. Auch das für die Motorik wichtige Turnen und Klettern ist auf den Liegen gefahrlos möglich, die speziell für Schulen, Parks und öffentliche Bereiche konzipiert und besonders langlebig und robust sind. Sie bestehen aus einem Modulsystem, dass immer wieder erweitert und neu flexibel gestaltet werden kann.

Die Kliniken Bad Bocklet AG betreibt an ihren Standorten in Bad Bocklet und Bad Kissingen staatlich anerkannte private Rehakliniken mit Versorgungsverträgen für alle Krankenkassen und Rentenversicherungsträger. Sie bietet Heilverfahren, Anschlussheilbehandlungen und präventive Gesundheitsleistungen in den Bereichen Innere Medizin mit Urologie und Onkologie, Geriatrie, Orthopädie und Psychosomatik an.

Der Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung e.V. wurde 1970 von Eltern mit Kindern mit Behinderung gegründet. Heute betreibt der Verein zwei Förderzentren für körperliche und motorische Entwicklung in Würzburg und Aschaffenburg, in denen 400 Kinder ganzheitlich gefördert werden.