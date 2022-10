Es wurden nicht nur viele Volltreffer mit dem Luftgewehr erzielt, auch die Teilnahme von 51 Gruppierungen aus Vereinen und Firmen wurde zum Volltreffer, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Nach einem Kesselfleischessen mit Oktoberfestbier ging es hochmotiviert an den Schießstand. Die neue elektronische Anlage brachte manchen Teilnehmer zum Staunen und versetzte ihn in einen angespannten, etwas nervösen Zustand. Wurde doch jeder Treffer sekundenschnell an den zahlreichen Monitoren angezeigt. Jubel und Enttäuschung lagen da dicht beieinander, schaffen es doch nur die fünf Besten in das Stechen. Geleitet wurde das Schießen vom Bruder-Duo Bastian und Sandro Schmitt. Das finale Schießen um den Poppenrother Wanderpokal und ein Fass Kreuzberg-Bier fand im Gastraum des Schützenhauses statt.

Spannung pur

Mit einem modernen Lichtgewehr konnte der genaue Zielvorgang mit Schussabgabe der Finalisten auf einer Leinwand verfolgt werden. Nur ein Schuss pro Schütze musste das Stechen entscheiden. Spannung pur und tobender Applaus waren programmiert. Schützenmeister Michael Wimmel moderierte das Geschehen. Für den reibungslosen Ablauf war Schießleiter Dieter Schmitt verantwortlich.

Am Ende siegte die Gruppe "Holziges Blech" der Poppenrother Musikanten, gefolgt von der Freiwilligen Feuerwehr und "Musikanten zwei".